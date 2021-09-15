Сады и парки Петербурга открыли после штормового ветра

После шторма в Петербурге открыли сады и скверы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова открыли парки и скверы, так как штормовой ветер наконец-то утих. Непогода бушевала в городе два дня, упало много деревьев. Об этом 15 сентября 2021 года рассказали в комитете по благоустройству города.

- Для прогулок вновь открыты Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой, - отметили в Смольном.

Всего за два дня сильный ветер повалил в Петербурге более 60 деревьев не только в парках, но и на улицах. Так, ясень рухнул сразу на три автомобиля на Васильевском острове и перекрыл дорогу. Не выдержала напора ветра и могучая ива со стволом в метр диаметром.

Отмечается, что больше всего пострадали деревья в Приморском м Петродворцовом районах.