Уголовное дело возбудили в Петербурге после смерти младенца с иглой в легких

В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти младенца от медицинской иглы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после смерти младенца, у которого в легком нашли иглу. Об этом 15 сентября 2021 года рассказали в следственном комитете. Ранее сообщалось, что 1,5 месячный мальчик был на операции в одной из городских больниц. Однако следователи уточнили, что ребенок находился на лечении в нескольких медучреждениях.

- По данным следствия, после рождения мальчик находился на лечении в нескольких медицинских учреждениях города. При оказании ему помощи, в одной из больниц, в теле ребенка остался инородный предмет - часть иглы, - рассказали в комитете.

В итоге, игла повредила левое легкое, от чего началось кровотечение и ребенок умер.

Сейчас следователи изымают истории болезни ребенка, а также образцы игл в больницах, где был на лечении мальчик. Также проверку проводит Росздравнадзор.