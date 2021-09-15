Митянина объяснила, почему трехлетнего сироту привязали к стулу в петербургской больнице

Митянина навестила сироту, которого привязывали колготками к стулу в петербургской больнице Фото: Артем КИЛЬКИН

Детский омбудсмен Санкт-Петербурга Анна Митянина рассказала, почему трехлетнего сироту привязали колготками к стулу в больнице. История всплыла 9 сентября 2021 года, после чего уполномоченная посетила медучреждение для проверки.

- Согласно действующим нормативам в штате больницы 1,5 ставки воспитателя на 40 детей, поэтому за ними в основном присматривает медсестра, в обязанности которой входит не только выполнение назначений врача, но и кормление, организация режимных моментов, проведение гигиенических процедур. В сложившихся условиях гарантировать безопасность маленьких пациентов от получения травм не представляется возможным. Это и послужило причиной временной фиксации ребенка к стулу и кроватке, - пояснили в управлении омбудсмена.

Получается, что в городе есть острая нехватка персонала и необходимо, чтобы соцработники из детских домов находились в больницах, пока там лечатся дети из их учреждений.

Напомним, что в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело.