Компания Setl Group начнет контролировать работу Невского завода в Петербурге

Контролировать работу Невского завода будет Setl Group Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, что компания Setl Group начнет контролировать работу Невского завода в Санкт-Петербурге. Это связано с тем, что глава девелопера Игорь Влащенко стал новым генеральным директором ОАО "НЗЛ". Как пишет "Деловой Петербург", сумма такой сделки оценивается в 8 миллиардов рублей.

- Теперь компания получит контроль и сможет следить и принимать решения в переустройстве территории на проспекте Обуховской Обороны, - пишет издание.

Завод на этой территории воссоздавать не будут. Планируется построить на этом месте, площадь которого порядка 45 гектаров, новые жилые дома примерно на 400 тысяч квадратных метров жилой площади.

Напомним, ранее "КП" писала о том, как будет развиваться метро в Петербурге. Возможно, город пойдет по "московскому сценарию".