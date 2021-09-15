В Петербурге увеличат число автобусов на 18 популярных маршрутах

В Петербурге увеличат количество автобусов на самых востребованных маршрутах. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 16 сентября увеличат количество автобусов на 18 популярных маршрутах. Об этом пообещали в городском комитете по транспорту. Напомним, с начала осени в Смольном ежедневно принимают обращения горожан насчет некоторых переполненных маршрутов. Пассажиропоток продолжает расти.

- С 16 сентября СПб ГУП «Пассажиравтотранс» увеличит количество автобусов на востребованных направлениях в разных районах Петербурга. В общей сложности, восстановят 18 маршрутов: №№ 3, 6, 9, 12, 15, 24, 27, 86, 93, 106, 107, 154, 178, 184, 186, 196, 200 и 356, - передает пресс-служба транспортного комитета.

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