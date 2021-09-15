В Петербурге арестовали помощника депутата по обвинению в жестоком изнасиловании школьницы

В Санкт-Петербурге обвинили в изнасиловании школьницы известного активиста и помощника депутата. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО Александра Арасланкина, помощника муниципального депутата из Петергофа и известного городского активиста. Мужчину обвиняют в жестоком изнасиловании 11-классницы. Напомним, «КП» писала о происшествии ранее – по версии следствия, пара выпивала алкоголь в квартире, после чего мужчина избил жертву руками и надругался над ней. Состояние девочки медики оценивают как удовлетворительное.

- Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Арасланкин и адвокат просили избрать домашний арест. Обвиняемый сообщил, что не намерен оказывать давление на потерпевшую. В СИЗО он будет находиться минимум по 11 ноября 2021 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В общественной организации «Петергоф патруль», основателем которой является Арасланкин, просят подождать итогов судебных разбирательств и не обвинять активиста.

- Очевидно, что Александр перешел дорогу немалому числу людей, не всем нравятся его методы и его деятельность, - говорят коллеги-общественники.

Добавим, что Арасланкину грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.

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