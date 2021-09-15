Петербуржцев попросили высказаться о проекте набережной у «Лахта Центра»

В Петербурге опросят горожан по поводу благоустройства набережной у "Лахта Центра". Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Санкт-Петербурга попросили высказать мнения насчет проекта новой набережной у небоскреба «Лахта Центр». Напомним, будущие работы уже одобрила Главгосэкспертиза. По планам, береговую линию укрепят гранитом, чтобы защитить от воздействия Балтийского моря. Комитет по природопользованию хочет узнать мнение горожан о возможных экологических последствиях после реализации проекта. Общественные обсуждения пройдут в форме письменного опроса.

- Срок проведения общественных обсуждений составляет 30 календарных дней (с 14.09.2021 по 14.10.2021), - отмечается в соответствующем документе, опубликованном на сайте комитета.

Добавим, что площадь благоустроенного пространства составит более 11 тысяч квадратных метров.