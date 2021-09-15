97 % школ подключено к отоплению в Петербурге

В Петербурге почти все социальные объекты обеспечили теплом в рамках периодического протапливания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице практически завершилась кампания по запуску периодического протапливания социальных объектов – школ, детских садов, больниц и прочего. Об этом «КП-Петербург» в среду, 15 сентября, сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

- По состоянию на 16:00 15 сентября к отоплению подключено 98 % детских учреждений, 97 % лечебных учреждений и 97 % школ, - уточнили в ведомстве.

Отметим, что процесс идет в режиме реального времени – а значит, уточняют в ведомстве, на момент публикации новости, скорее всего, тепло пришло уже в 100 % социальных объектов.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, что процесс запуска периодического протапливания в Петербурге будет постепенным – на все про все энергетическим компаниям отводится три дня. А вот о старте регулярного отопительного сезона пока что по-прежнему ничего не слышно.