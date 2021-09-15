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Общество15 сентября 2021 18:44

Петербуржцев стали намного реже штрафовать за нарушение масочного режима

Инспекторы отмечают, что горожане с уважением относятся к здоровью окружающих
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге стали реже штрафовать нарушителей масочного режима.

В Петербурге стали реже штрафовать нарушителей масочного режима.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге стали намного реже штрафовать нарушителей масочного режима. Об этом сообщили в городском комитете по вопросам правопорядка и безопасности. Напомним, в Северной столице по-прежнему действует обязательно правило о ношении масок в общественных местах. По словам уполномоченных инспекторов, контролирующих соблюдение ковидного распоряжения, горожане с уважением относятся к здоровью окружающих и не пренебрегают средствами индивидуальной защиты, а также социальной дистанцией.

- В ходе очередного рейда инспекторы проверили наличие масок у пользователей общественного транспорта Петербурга и провели ряд профилактических бесед.

Добавим, что эксперты, к которым прислушиваются в Смольном, спрогнозировали во второй половине сентября четвертую волну коронавируса.