Петербуржцев стали намного реже штрафовать за нарушение масочного режима

В Петербурге стали реже штрафовать нарушителей масочного режима. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге стали намного реже штрафовать нарушителей масочного режима. Об этом сообщили в городском комитете по вопросам правопорядка и безопасности. Напомним, в Северной столице по-прежнему действует обязательно правило о ношении масок в общественных местах. По словам уполномоченных инспекторов, контролирующих соблюдение ковидного распоряжения, горожане с уважением относятся к здоровью окружающих и не пренебрегают средствами индивидуальной защиты, а также социальной дистанцией.

- В ходе очередного рейда инспекторы проверили наличие масок у пользователей общественного транспорта Петербурга и провели ряд профилактических бесед.

Добавим, что эксперты, к которым прислушиваются в Смольном, спрогнозировали во второй половине сентября четвертую волну коронавируса.