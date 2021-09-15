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Общество15 сентября 2021 19:07

Эксперт рассказал, сколько должен стоить проезд по КАД-2

О том, что новая объездная будет платной, заявил директор компании «Автодор» Евгений Петушенко
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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КАД-2 - дублер уже существующей кольцевой магистрали - планируют сделать платной.

КАД-2 - дублер уже существующей кольцевой магистрали - планируют сделать платной.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАД-2 будет платной дорогой – теперь уже официально. Об этом накануне сообщил генеральный директор компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Эксперт по транспорту, участник рабочей группы по регулярной гильотине Дмитрий Попов в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал, сколько должен будет стоить проезд по новой магистрали.

- Основная сложность заключается в трассировке, - объяснил Дмитрий Попов в среду, 15 сентября. – Если КАД-2 частично проложат по уже существующей магистрали А-120 в Ленобласти (именно так изначально и планировалось, прим.ред.), то будет плохо. Потому что эта трасса и так уже достаточно востребованная и оживленная, а народ у нас, как известно, очень не любит, когда что-то, что прежде было бесплатным, становится платным.

С учетом всего, по словам Дмитрия Попова, проезд по всему полукольцу должен стоит не больше 300 рублей. И то, отмечает эксперт, это потолок – иначе КАД-2 просто-напросто окажется неэффективной.

Напомним: по словам Вячеслава Петушенко, уже сейчас существует несколько вариантов трассировки КАД-2. Какой из них в итоге станет основным, пока не известно.