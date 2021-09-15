Юного водителя «Форда» госпитализировали после лобового ДТП с «маршруткой» в Колпино

Появились подробности лобового ДТП иномарки и автобуса в Колпино. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция рассказала подробности жуткого лобового ДТП, произошедшего на Заводском проспекте в Колпино. Напомним, около 15:00 иномарка под управлением 19-летнего водителя столкнулась с автобусом. От «Форда» не осталось живого места, юного владельца авто деблокировали с помощью спасателей МЧС. Он жив, но получил травмы средней степени тяжести.

- Водителя «Форда» госпитализировали в медучреждение. Водитель автобуса не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что за рулем автобуса был 49-летний мужчина. По информации ГИБДД, он отъезжал от конечной остановки, так что транспорт был без пассажиров.