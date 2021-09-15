Почти 4 000 жилых домов в Петербурге подключили к отоплению раньше срока

В Петербурге активно подключают к отоплению жилые дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжают массово подключать к отоплению жилые дома раньше срока. Об этом «Комсомолке» в среду, 15 сентября, сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб».

- По состоянию на 18:00 15 сентября к отоплению подключены 5373 здания (45%) в зоне обслуживания ГУП «ТЭК СПб», - уточнили в ведомстве. - Среди них 3812 жилых дома (39% от количества многоквартирных домов в зоне предприятия), 587 детских садов (91%), 311 лечебных учреждений (78%), 421 школа (84%).Подключение потребителей идет по графику в штатном режиме.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, что подключиться к отоплению раньше срока могут жители любого многоквартирного дома. Но это в теории – на практике же, чтобы батареи в квартирах наконец-то нагрелись, нужно учесть ряд технических и «социальных» ограничений.