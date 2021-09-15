КГИОП дал «зеленый свет» проекту реконструкции Сытного рынка в Петербурге

В Петербурге одобрили проект реконструкции Сытного рынка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал положительное заключение проекту реконструкции Сытного рынка в Петербурге по поводу соответствия представленной документации режимам зон охраны. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе КГИОП. Напомним, старейший городской рынок превратят в современное общественное пространство с торговыми павильонами, террасами и фуд-кортами.

- На территории Сытного рынка появится деревянная ресторанная улица и сохранится формат продуктового рынка. Масштабный проект по реконструкции планируется реализовать в течение пяти лет, - ранее отметили в Смольном.

Реконструкция затронет 1 тысячу квадратных метров. Прилегающую к Сытному рынку территорию благоустроят.