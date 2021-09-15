Жители Васильевского острова раскритиковали благоустройство Новосмоленской набережной

Петербуржцы обнаружили недочеты после благоустройства Новосмоленской набережной. Фото: Смольный

Жители Васильевского острова пожаловались «Комсомолке» на благоустройство Новосмоленской набережной. 15 сентября территорию осмотрел губернатор Александр Беглов. Еще накануне, 14-го числа, набережную затопило из-за жуткой непогоды. И если со сквером и скамейками все в порядке, то с плиткой не все так гладко – местами она провалилась, напоминая о последствиях стихии.

Плитка не устояла под напором воды. Фото: СОЦСЕТИ

- Вообще не нужно было ее стелить, - считает местный житель Сергей. – Достаточно было несколько мест сделать для скамеек, если так хотелось их внизу поставить, а не срывать весь газон, заливать два километра фундамента под гранитный парапет и т.д.

В администрации Василеостровского района в курсе недочетов. Их пообещали устранить в ближайшее время. Провал плит списали именно на затопление. К слову, на благоустройство набережной ушло 96 млн рублей.