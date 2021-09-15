Раскрепощенная девушка в нижнем белье прогулялась по осеннему Петербургу

В Петербурге заметили девушку в одном нижнем белье. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По центру Санкт-Петербурга прогулялась раскрепощенная девушка в одном нижнем белье. Оказалось, это была эффектная модельная съемка от фотографа Виктории Баевой. Девушка в красном белье накинула на себя прозрачный дождевик, который ей в итоге так и не пригодился из-за отсутствия дождя. Зато прохожие, укутанные в теплую одежду, часто озирались.

Фотография за день собрала около 27 тысяч лайков в Instagram.

- Планировала намокнуть, а он не пришел… В тот день тепло было, я смотрела прогноз погоды, - написала девушка.

Ранее в Петербурге сотрудники Ботанического сада пожаловались на полуголые фотосессии возле сакуры. Был даже объявлен сбор волонтеров для охраны дерева.