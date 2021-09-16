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Происшествия16 сентября 2021 9:38

Прокуратура начала проверку нападения водителя социального такси на пенсионерку-инвалида

По факту уже возбуждено уголовное дело
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Прокуратура Петербурга начала проверку нападения водителя соцтакси на пенсионерку

Прокуратура Петербурга начала проверку нападения водителя соцтакси на пенсионерку

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку после инцидента между водителем социального такси и пожилой женщиной, на которую мужчина напал. Об этом в ведомстве сообщили 16 сентября 2021 года.

- Инцидент произошел днем 15 сентября на Кавалергардской улице между жителями города, в том числе пожилой женщиной – инвалидом первой группы и водителем социального такси. В ходе проверки прокуратуры также будет дана оценка законности деятельности перевозчика и соблюдения им требований безопасности, в том числе при оказании услуг по перевозке пожилой женщины, - рассказали в прокуратуре.

Также сообщается, что уже было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

Напомним, что кроме пенсионерки, также пострадала 25-летняя девушка, которая вступилась на пожилую женщину.