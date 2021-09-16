На водителя социального такси в Петербурге написали еще одно заявление

Водитель социального такси злостный нарушитель ПДД. Фото: соцсети

На водителя социального такси, который избил пассажирку, написали еще одно заявление в полицию. От рук мужчины пострадала петербурженка Ангелина Дерен, которая стала свидетелем конфликта. Девушка пыталась заступиться за пенсионерку, когда увидела, как таксист ударил пожилую даму. Очевидица начала снимать происходящее на видео и вступила в словесную перепалку, которая переросла в драку. Ангелине исцарапали лицо и защемили дверью лицо.

- Я сняла побои и написала первая заявление. В полиции мне сказали, что этот мужчина тоже написал заявление на меня в ответ. Он утверждает, будто бы я расцарапала ему лицо, - сообщила Ангелина Дерен.

Водителя такси уже уволили из организации, компанию на время расследования отстранили от социальных перевозок. На мужчину завели уголовное дело за хулиганство. Сейчас он в полиции, а пострадавшая пенсионерка находится в больнице под присмотром врачей.