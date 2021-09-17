Второе уголовное дело возбудили на водителя социального такси, ударившего пенсионерку в Петербурге

Второе уголовное дело возбудили на водителя соцтакси, ударившего пенсионерку / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге возбудили второе уголовное дело на водителя социального такси, который ударил пенсионерку. Как стало известно "КП-Петербург" от источника в правоохранительных органах, 16 сентября 2021 года, 57-летнего мужчину привлекли еще и по статье о побоях. Ранее на него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

- Около 12 часов дня 15 сентября 71-летняя пенсионерка-инвалид вызвала социальное такси, чтобы добраться от поликлиники на улице Кавалергардской до дома на улице Замшина. Однако водитель стал оскорблять женщину и ударил ее по голове, - ранее рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что удар вышел сильным. Женщина попала в больницу, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.