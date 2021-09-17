Отопление включили во всех домах в Петербурге 17 сентября

В Петербурге включили отопление Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в пятницу, 17 сентября 2021 года, включили отопление во всех жилых домах города. Накануне такое распоряжение районным администрациям дал губернатор Александр Беглов.

- В городе почти 24 тысячи многоквартирных домов и общежитий. Кроме того, что в Петербурге дели отопление, также был создан оперативный штаб, возглавляемый вице-губернатором Сергеем Дрегвалем, - рассказали в Смольном.

Всего во время отопительного сезона 2021/2022 годов тепло должно поступить в 29 465 петербургских зданий.

Отметим, что отопление в Петербурге включили в самое время. Так, нынешнее 17 сентября ожидается самым холодным за последние 45 лет. Температура воздуха поднимется не выше 10 градусов тепла. В ближайшие дни погода останется на этом же уровне.

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