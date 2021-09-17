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Общество17 сентября 2021 11:31

Набережную Черной речки благоустроят за миллиард рублей

Жители города смогут ознакомиться с концепцией в ближайшее время
Никита НЕСТЕРОВ
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Благоустраивать территорию в районе Черной речки будут в три этапа.

Благоустраивать территорию в районе Черной речки будут в три этапа.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новое общественное пространство планируют создать на набережной Черной речки в 2024 году. Работы собираются провести в три этапа, сообщил «Комсомолке» вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

- Это пространство станет украшением Приморского района. Оно будет ориентировано на отдых жителей. Но у нас есть проблема. Там находятся гаражи и другая собственность граждан. Поэтому благоустраивать будем в три этапа: первый хотим закончить в 2022 году, следующий в 2023, а финальный в 2024, - рассказал «КП» Николай Бондаренко.

Он добавил, что стоимость реализации проекта может составить около одного миллиарда рублей.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге из-за оттока мигрантов дворников решили заменить техникой.