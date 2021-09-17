Суточный прирост заболевших коронавирусом в Петербурге вырос 17 сентября

Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается рост заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 17 сентября 2021 года суточный прирост составил более 1,7 тысяч человек, на 2,7 процента больше, чем днем ранее.

- Зараженных за сутки 1738 человек. Пока что Петербург остается на втором месте по приросту заболевших в стране. На первом месте Москва, - рассказали в оперштабе.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 17 сентября 2021 года / Фото: Яндекс

Также от болезни скончались 39 человек, 1061 пациентов справились с инфекцией и выздоровели. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 598 773 случаев заражения коронавирусом, из них скончались 21 209 человек и 568 341 выздоровели.

В Санкт-Петербурге начал работать первый центр, который занимается изучением постковидного синдрома. Специалисты рассказали "КП-Петербург", что инфекция способна провоцировать развитие в организме человека десятков разных аутоиммунных заболеваний и обострять уже существующие.