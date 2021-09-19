Треть избирателей проголосовала на выборах в Санкт-Петербурге

Горзибирком продолжает считать голоса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 19 сентября начали подводить итоги выборов в Государственную Думу и Законодательное собрание города. На 18:00 около число проголосовавших составило примерно треть от общего количества избирателей в городе.

- В Северной столице работало 1940 постоянных участков. Также было 50 временных: в больницах, в СИЗО, на двух вокзалах. На 18:00 на выборах в Госдуму проголосовало 33,6 процента избирателей, в ЗакС - 31,35 процента, - рассказал член избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Он добавил, что за все три дня произошло менее пяти случаев, когда журналистов не допускали на УИКи. Все конфликтные ситуации удалось разрешить оперативно.

Также член избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа сообщил, что на трех избирательных участках Северной столицы бюллетени признали недействительными.

Ранее «Комсомолка» писала о заявлении Эллы Памфиловой насчет «пятой колонны» в избиркоме Санкт-Петербурга.