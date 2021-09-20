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Политика20 сентября 2021 8:05

Явка на выборах в Петербурге превысила 33%

За кандидатов в Госдуму голосовали чуть активнее, чем за желающих попасть в ЗакС
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Петербурге выбирали депутатов Госдумы и Заксобрания.

В Петербурге выбирали депутатов Госдумы и Заксобрания.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Явка на выборах в Петербурге оказалась не слишком высокой, но превысила 33% от общего числа избирателей. Такие данные на вечер 19 сентября привел Горизбирком. Впрочем, пока это предварительные показатели.

- На 18:00 на выборах в Государственную думу проголосовало 33,6% избирателей, в Законодательное собрание - 31,35%, - рассказал «КП-Петербург» член избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

В городской избирательной комиссии отмечают, что всего в городе было открыто 1940 «постоянных» участков для голосования и 50 - временных, которые были расположены в больницах, следственных изоляторах и на вокзалах.

Также в Горизбиркоме успели подвести предварительные данные по результатам выборов.