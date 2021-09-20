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Общество20 сентября 2021 8:22

Беглов поблагодарил петербуржцев за участие в выборах

Глава города отметил, что все «прошло нормально»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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«Выборы состоялись. Они прошли нормально», - отметил губернатор.

«Выборы состоялись. Они прошли нормально», - отметил губернатор.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города за участие в выборах. Всего на избирательные участки пришло более 33% от общего числа петербуржцев, имеющих право голоса.

- Молодежь сегодня понимает, что люди, которых сегодня избрали в Законодательное Собрание и Государственную Думу, в муниципалитеты, - будут определять их будущее, - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

По мнению Александра Беглова, выборы в Петербурге состоялись: «Они прошли нормально».

Кроме горожан, глава Северной столицы выразил благодарность наблюдателям от политических партий, других регионов и государств, а также Общественной палате, которая представляла интересы беспартийных.

Напомним, что в этот раз голосование длилось три дня, а основным стало воскресенье, 19 сентября. Итоги выборов будут подведены позднее.