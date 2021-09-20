Выборы в Кировском районе Петербурга могут признать несостоявшимся

Результаты выборов на отдельных участках могут отменить. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Горизбирком Санкт-Петербурга 20 сентября подвел итоги выборов в Законодательное собрание Северной столицы и Государственную Думу. Помимо данных о явке, на брифинге рассказали о нарушениях, которые могут привести к тому, что результаты на некоторых участках придется аннулировать.

- Пока поступают жалобы на отдельные нарушения. Они касаются компетенции членов избирательной комиссии. Эти нарушения не угрожают итогам голосования. Но территориальная комиссия может отметить результаты по участку или организовать пересчет. Это ситуации редкие, частыми они не будут. Но можно признать, что в Кировском районе такие случае будут зафиксированы, - сообщил член Избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

Он добавил, что, несмотря на эти инциденты, оснований для того, чтобы аннулировать итоги по всему одномандатному округу, скорее всего, не найдется.

Ранее «Комсомолка» писала о погроме на одном из избирательных участков Санкт-Петербурга. Инцидент произошел уже после закрытия УИК.