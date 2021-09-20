Гитару с автографом Сергея Шнурова продают в Петербурге за 1 млн рублей

В Петербурге продают гитару с автографом Шнурова за 1 млн рублей / Фото: Авито

Житель Санкт-Петербурга продает гитару с автографом музыканта Сергея Шнурова. За инструмент с подписью знаменитости он просит 1 миллион рублей. Продавец уверяет, автограф он получил лично, стоя в очереди за чебуреками. Музыкальный инструмент он выставил на продажу в начале сентября 2021 года.

- Продается гитара с автографом Сергея Шнурова. Автограф получен лично мной в 2014 году, когда стояли в очереди за чебуреками, рассказал мужчина.

Музыкант подписал инструмент, пока стоял в очереди за чебуреками / Фото: Авито

Также он приложил в доказательство фотографии с того памятного. Дня. На снимках в белой плюшевой куртке действительно лидер группы "Ленинград". На кадрах видно, как он наклонился к гитаре, чтобы подписать ее.

Напомним, что в Петербурга также продают уникальную литографию Пабло Пикассо с личным автографом художника.