Беглов выразил соболезнования в связи с трагедией в вузе Перми

Александр Беглов выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми / Фото: СКР

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей 20 сентября 2021 года в государственном национальном исследовательском университете Перми, где 18-летний парень устроил стрельбу. В результате погибши восемь человек, более двух десятков пострадали.

- Мы глубоко потрясены случившимся. От бесчеловечных, преступных действий погибли и пострадали люди. Это наше общее горе. Примите наши самые глубокие слова сочувствия и поддержки, - сказал градоначальник.

Губернатор пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Родным и близким погибших - сил и стойкости.

Стрелком оказался студент первого курса вуза Тимур Бекмансуров. Перед тем, как отправиться на убийства, он опубликовал в сети пост, в котором рассказал о том, что собирается сделать.