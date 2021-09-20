Количество транспорта увеличили до ЖК "Цветной город" после жалоб петербуржцев

Усилено транспортное сообщение жилого комплекса «Цветной город» в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный увеличил количество транспорта до жилого комплекса "Цветной бульвар" Санкт-Петербурга после многочисленных жалоб местных жителей, которые были вынуждены по часу ждать автобус. Как сообщили 20 сентября 2021 года, транспортное сообщение теперь усилено.

- С 20 сентября автобусы маршрута № 61 будут заезжать в "Цветной город" при следовании из "Новой Охты" в сторону метро "Академическая", - рассказали в Смольном.

За счет того, что на маршрут выведут больше автобусов, интервал движения сократится с 25-30 минут до 15-20 минут. Также с 17 сентября на маршруте №124 начали ходить автобусы большей вместимости, рассчитанные на 90 человек, а не 50, как было раньше.

- Это не разовая акция, а часть стратегии города по переходу на новую модель транспортного обслуживания, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Дополнительный автобус появится и на маршруте №193, который связывает ЖК с метро "Гражданский проспект". Отмечается, что со следующего года на эту трассу выйдут еще 15 автобусов.