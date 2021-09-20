СК разбирается в обстоятельствах смерти 93-летней артистки Александры Вавилиной в Петербурге

СК разбирается в обстоятельствах смерти Александры Вавилиной в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет подтвердил смерть заслуженной артистки РСФСР Александры Вавилиной в квартире одного из домов на Петровской набережной. Напомним, там произошел пожар, огонь распространился на кухню и коридор. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах смерти 93-летней пенсионерки.

- Проводится доследственная проверка. Следователи осматривают место происшествия, в том числе с помощью криминалистов, сотрудников МВД и МЧС, а также специалиста в области судебной медицины, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что других пострадавших в пожаре нет. Не исключается версия, что заслуженная артистка РСФСР отравилась угарным газом.