Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Авто20 сентября 2021 19:59

На 71 улице в центре Петербурга запретят парковку с 20 сентября

На местах установят дорожные знаки о запрете остановке и работе эвакуатора
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Петербурге запретят парковаться на 71 улице в центре города.

В Петербурге запретят парковаться на 71 улице в центре города.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предупредил автолюбителей о введении частичного или полного запрета парковки на 71 улице в Центральном районе. Обширный адресный перечень опубликован на сайте Смольного. В частности, запрет касается с 1-й по 10-ую Советскую улицу. Известно, что на местах установят два дорожных знака – о запрете остановки и работе эвакуатора.

До момента ввода новых зон в эксплуатацию платная парковка проработает в тестовом режиме. То есть деньги за стоянку брать пока не будут.

- Точную дату ввода запуска нового участка зоны платного паркования определят после окончания всех работ по обустройству улиц техническими средствами организации дорожного движения – знаками, разметкой, а также паркоматами, - передает пресс-служба комтранса.

Ранее «Комсомолка» публиковала список адресов в Петербурге, где до конца 2021 года появятся 40 паркоматов.