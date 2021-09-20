На 71 улице в центре Петербурга запретят парковку с 20 сентября

В Петербурге запретят парковаться на 71 улице в центре города. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предупредил автолюбителей о введении частичного или полного запрета парковки на 71 улице в Центральном районе. Обширный адресный перечень опубликован на сайте Смольного. В частности, запрет касается с 1-й по 10-ую Советскую улицу. Известно, что на местах установят два дорожных знака – о запрете остановки и работе эвакуатора.

До момента ввода новых зон в эксплуатацию платная парковка проработает в тестовом режиме. То есть деньги за стоянку брать пока не будут.

- Точную дату ввода запуска нового участка зоны платного паркования определят после окончания всех работ по обустройству улиц техническими средствами организации дорожного движения – знаками, разметкой, а также паркоматами, - передает пресс-служба комтранса.

Ранее «Комсомолка» публиковала список адресов в Петербурге, где до конца 2021 года появятся 40 паркоматов.