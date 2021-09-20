В Петербурге за месяц заблокировали доступ к 105 сайтам по продаже снюса и «веселящего газа»

В Санкт-Петербурге за месяц заблокировали доступ к 105 сайтам, где продавали снюс и «веселящий газ», а также предлагали доставить опасный товар на дом. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов (ОПСС) Северной столицы. Как правило, сотрудники прокуратуры находили запрещенную информацию в Сети, а потом подавали иски в суды с требованием запретить к распространению эти небезопасные сведения, которые нарушают российский закон.

- Потребление физическими лицами закиси азота, являющейся одурманивающим веществом, не по назначению в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью, запрещается, - говорится в решении судов, которые приводят в ОПСС.

Ранее «Комсомолка» прошлась по центру Петербурга, чтобы проверить, исчез ли из продажи снюс после того, как депутаты предложили штрафовать горе-предпринимателей, реализующих опасные никотиновые смеси.