Ребенок выпал из окна пятиэтажки в Гатчине

В Гатчине ребенок выпал из окна пятиэтажки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Гатчинском районе Ленобласти ребенок выпал из окна пятиэтажного дома. О происшествии пишет «Мойка78». По информации издания, за жизнь пострадавшего борются медики. По предварительной информации, у него диагностировали тяжелые травмы. Следователи проводят проверку по факту происшествия, к ним подключилась и прокуратура. Не исключено, что к падению ребенка из пятиэтажки причастны третьи лица.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка деятельности органов профилактики Гатчинского района, а также иным обстоятельствам произошедшего. Сейчас на контроль поставлены результаты проверки по материалу КУСП, зарегистрированному в УМВД России по Гатчинскому району ЛО, - рассказывают журналисты.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как выжил годовалый ребенок, выпавший из окна четвертого этажа в Петербурге. Малышка воспользовалась невнимательностью родителей.