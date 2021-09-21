В Мурино с начала года произошло более 2 500 преступлений

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области привели статистику преступлений в одном из самых молодых и при этом густонаселенных городов 47-го региона - Мурино. Неутешительные показатели за 2021 год по трем статьям уголовного кодекса озвучили по запросу «Комсомолки» в пресс-службе ведомства.

- По 158-й, статья «Кража», за все это время возбуждено 2245 дел, за грабежи - это статья 161, - возбуждено 47 дел, - пояснили в пресс-службе. - Также с начала года было зафиксировано 252 преступления, связанных с оборотом и хранением наркотиков.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как новенький ЖК в Мурино превратился в гетто за один год. Из-за неудовлетворительной работы управляющий компании в доме пострадали коммуникации, а в парадных стали собираться любители запрещенных веществ и другие маргинальные личности.