Петербуржец продает рублевую монету с редким браком за полмиллиарда рублей

В Петербурге продают рублевую монету с редким браком за полмиллиарда рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге коллекционер продает монету ценной в 1 рубль. Однако из-за редкого брака стоимость монетки полмиллиарда рублей. Объявление о продаже уникального экземпляра появилось на просторах интернета 14 сентября 2021 года.

- Вы станете владельцем данного экземпляра, одним из редких экземпляров монеты с браком. 1 рубль, выпуск 1997 года, - рассказал продавец.

На лицевой стороне монеты отчетливо видна выпуклая линия, которая чувствуется пальцем и не стирается. Продавец отмечает, что пока что цена на монету зафиксирована до 28 сентября, однако позже может измениться. Правда он не уточнил, в какую сторону.

Отметим, что это не самая дорогая монетка с браком, которую можно приобрести в Петербурге. Два года назад местный житель выставил на продажу двухрублевую монету на миллиард рублей.