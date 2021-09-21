В Покровской больнице Петербурга объяснили длинную очередь из «скорых»

У Покровской больницы в Петербурге вновь заметили длинную очередь из "скорых". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Длинную очередь из машин скорой помощи опять заметили у Покровской больницы. Оказалось, что виной всему рост числа госпитализаций, как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе медучреждения. В больнице заверили, что свободные койки еще есть, а медики работают в полном составе. Ежедневное число госпитализаций в медучреждение в период с августа по начало сентября составляло от 20 до 25 человек.

- За вчерашние сутки к приемному отделению Покровской больницы прибыло 65 машин скорой медицинской помощи, многие пациенты поступают по переводу из стационаров «зеленой» зоны. Очереди были и будут, так как у нас нет территории, куда заезжают автомобили скорой, все находятся на прилегающих улицах к жилым домам. Пока поводов для паники нет, - сказали «КП-Петербург» в больнице.

В комитете по здравоохранению сообщили «Комсомолке» схожую информацию насчет очередей.

- Пиковая нагрузка понедельника. После выходных такая ситуация. Сегодня До 18:00 с утра направили в Покровскую больницу всего 24 бригады, - отметили в комитете.

Ранее в Комздраве Петербурга рассказывали, что очереди из «скорых» вызваны тем, что в приемном покое больницы нельзя скапливать зараженных пациентов. Кроме этого помещение постоянно дезинфицируют.