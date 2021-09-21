СК рассказал подробности падения 5-летнего ребенка в канализационный люк в Ленобласти

СК выясняет обстоятельства падения в канализационный люк пятилетнего ребенка под Всеволожском. Фото: lenobl.sledcom.ru

Следственный комитет организовал проверку по факту падения пятилетнего ребенка в канализационный люк в Новом Девяткино. Оказалось, колодец был без люка, отверстие просто прикрыли листом фанеры. Ребенок гулял с бабушкой и в какой-то момент отбежал от нее и прыгнул на «деревяшку». Та не выдержала и упала вместе с внуком. К счастью, ребенка вытащили. Ему понадобилась госпитализация. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

- Проводится доследственная проверка по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства падения ребенка. После проведения всех необходимых мероприятий этому случаю дадут правовую оценку. Оценку получат и действия органов местного самоуправления и сотрудников юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию канализационного колодца, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что параллельно со следователями проверку проводят и в прокуратуре.