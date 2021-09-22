Следователи выясняют причину появления переломов у младенца из Гатчины

СК начал проверку в связи с травмированием двухмесячной девочки в Гатчине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Ленинградской области 22 сентября 2021 года начал проверку с связи с серьезным травмированием младенца из Гатчины. Накануне днем двухмесячную малышку привезли в больницу родители, проживающие с ребенком в поселке Сусанино. Ребенок был в очень тяжелом состоянии, его экстренно поместили в отделение реанимации.

- У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер, судорожный синдром, анемия тяжелой степени, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Родители сказали, что малышка начала синеть без всяких причин, после чего они повезли ее в больницу. Как ребенок получил травмы, с их слов, они не знают.

- Следователи проводят доследственную проверку, после чего будет принято процессуальное решение, - сказали в комитете.

Известно, что мать девочки 29-летняя женщина, которая работает поваром. Отец 23-летний безработный, ранее судим за кражу.