В Комплексе защитных сооружений прокомментировали лихую поездку пассажира такси по тоннелю дамбы

Выходка пассажира такси шокировала сотрудников Комплекса защитных сооружений. Фото: vk.com/spb_today

Служба безопасности Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга изучает запись лихой поездки пассажира такси, который промчался по тоннелю дамбы наполовину высунувшись в окно. Фото и видео появилось в соцсетях утром 22 сентября. А в пресс-службе КЗС рассказали «КП-Петербург» что обычно происходит в подобных случаях.

- У нас нет полномочий наказывать таких нарушителей, даже если это происходит на объекте, относящемся к нашей зоне ответственности. Наши сотрудники только могут остановит и развернуть негабаритный транспорт, который не пройдет по тоннелю. В данном случае, если полиция к нам обратится, то мы, конечно же предоставим все материалы, записи с камер наблюдения в тоннеле, - сообщили «Комсомолке» в КЗС.

Сотрудники комплекса считают, что такое поведение пассажира недопустимо, особенно в тоннеле, где по правилам запрещена любая остановка. В тоннеле, особенно таком длинном, последствия ДТП могут быть крайне тяжелыми. Инцидент, когда едва не погибли трое молодых любителей селфи, уже был.

«Комсомольская правда» также направила запрос в сервис такси, которому относится автомобиль, но ответ пока не пришел.