Представители книжного магазина не смогли прокомментировать выселение из Дома Зингера

Книжный магазин могут выселить из Дома Зингера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Представители «Книжного магазина №1» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с их возможным выселением из знаменитого Дома Зингера на Невском проспекте. Это стало реальностью после решения арбитражного суда, который удовлетворил иск собственников здания о расторжении договора аренды с ООО «Книжный магазин №1».

- В данный момент мы изучаем документы и не можем дать официальный комментарий, - сообщил собеседник в разговоре с «КП-Петербург».

Отметим, что претензии к арендаторам у ЗАО «Зингер» возникли из-за заниженных арендных ставок, которые значатся в договорах, заключенных в то время, когда владелец ЗАО утрачивал влияние на компанию. Позднее он восстановил управление и теперь решил привести все деловые отношения к рыночным реалиям.

По оценке собственника Дома Зингера, арендная плата занижена примерно в 1,5-2 раза. Суд принял доводы истца и теперь арендаторы, а с ними и субарендаторы, среди которых есть социальная сеть ВКонтакте - здесь расположен головной офис - могут быть выселены. Впрочем, собственник здания готов перезаключить договоры на новых условиях.