Циклон «Тим» поставит крест на потеплении в Петербурге

Конец недели в Петербурге будет пасмурным и не слишком теплым. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый циклон начнет влиять на погоду в Петербурге с 23 сентября. «Тим», как его назвали немецкие метеорологи-затейники, принесет в Северную столицу дожди и понижение атмосферного давления. Обещанного ранее потепления ждать не стоит, лишь ночная температура подрастет на пару градусов.

- Санкт-Петербург: в передней части циклона. 23 сентября синоптическую ситуацию в городе сформирует приближающийся с северо-запада циклонический вихрь. Он закроет небо плотными облаками и местами вызовет небольшие дожди, что ограничит приток солнечного тепла, - сообщает у себя в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Днем в наступивший четверг воздух в Петербурге прогреется до +9…+11 градусов, по области будет +7…+12. Ветер ожидается юго-восточный умеренный, скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 752 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Такая же погода ждет жителей города на Неве в пятницу, а также на выходных. Приход бабьего лета пока откладывается.