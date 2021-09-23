Мать и отца задержали за покушение на убийство новорожденной дочери в Гатчине

Семейную пару задержали за попытку убийства новорожденной дочери в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области задержали семейную пару по подозрению в покушении на убийство собственной новорожденной дочери. Об этом 23 сентября 2021 года рассказали в следственном комитете. Двухмесячная девочка с 21 сентября находится в реанимации в тяжелом состоянии.

- С ночь с 21 на 22 сентября родители, 29-летняя женщина и 23-летний мужчина, привезли ребенка в больницу и сказали, что из дочь почему-то начала синеть. Оказалось, что у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер, судорожный синдром, анемия тяжелой степени, - рассказали в комитете.

Родители заявили, что не знают, откуда у ребенка травмы. Тогда следователи начали проверку и выяснили, что мужчина с женщиной сами попытались убить ребенка.

По факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство младенца. Сейчас выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.