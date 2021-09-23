Оставшиеся без отопления петербуржцы из-за долгов "Ленфильма" получат тепло к выходным

Оставшиеся без отопления из-за долгов Ленфильма петербуржцы получат тепло к субботе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге три дома Петроградского района остались без отопления из-за долгов "Ленфильма" за газ. Из-за этого они остались без тепла, когда уже всем остальным стала поступать горячая вода по трубам. Об этом в четверг, 23 сентября 2021 года, рассказал глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук на заседании правительства города.

- Три дома подключены к котельной "Ленфильма". Сейчас организация уже получает финансирование, благодаря которому отопление в домах петербуржцев появится, - пояснил он.

На данные момент рабочие производят замену изношенной тепловой сети. Специалисты обещают, что отопление в домах жителей трех пострадавших домов появится уже в субботу, 25 сентября.

В целом, отопительный сезон в этом году стал самым ранним за последние 40 лет.