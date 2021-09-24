Петербург занял первое место по России количеству смертей больных коронавирусом 24 сентября

В Петербурге выросла смертность от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург стал лидером по количеству умерших от коронавируса за сутки. По данным оперативного штаба на 24 сентября 2021 года в Северной столице скончались 59 человек, в Москве, которая заняла второе место, умерли 54 человека. Всего за время пандемии в Петербурге скончались 21 519 человек.

- За минувшие сутки в Петербурге наличие коронавируса подтвердилось еще у 1874 человек, всего за время пандемии в городе инфекция была обнаружена у 609 688 жителей Северной столицы, - сообщили в оперативном штабе.

Также в городе есть и положительные тенденции. Петербург 24 сентября занял первое место по количеству выздоровевших пациентов - 1324 человека.

Напомним, что в Петербурге местные жители начали ездить за границу, чтобы привиться иностранной вакциной. "Комсомолка" выяснила, зачем это нужно туристам.