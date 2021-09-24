Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье24 сентября 2021 12:32

Петербург занял первое место по России количеству смертей больных коронавирусом 24 сентября

Также Северная столица стала лидером по выздоровевшим
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Петербурге выросла смертность от коронавируса

В Петербурге выросла смертность от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург стал лидером по количеству умерших от коронавируса за сутки. По данным оперативного штаба на 24 сентября 2021 года в Северной столице скончались 59 человек, в Москве, которая заняла второе место, умерли 54 человека. Всего за время пандемии в Петербурге скончались 21 519 человек.

- За минувшие сутки в Петербурге наличие коронавируса подтвердилось еще у 1874 человек, всего за время пандемии в городе инфекция была обнаружена у 609 688 жителей Северной столицы, - сообщили в оперативном штабе.

Также в городе есть и положительные тенденции. Петербург 24 сентября занял первое место по количеству выздоровевших пациентов - 1324 человека.

Напомним, что в Петербурге местные жители начали ездить за границу, чтобы привиться иностранной вакциной. "Комсомолка" выяснила, зачем это нужно туристам.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 24 сентября 2021 года