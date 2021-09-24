Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге продлены до 31 октября

В Петербурге продлили карантинные ограничения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга продлили до 31 октября действующие в городе коронавирусные ограничения. Соответствующее изменение в постановление №121 внес губернатор города. Никаких других дополнений в документе нет.

Единственным перефразированным пунктом оказалось требование о наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном не позднее шести месяцев назад коронавирусе у 80% сотрудников государственных учреждений города до 1 октября. По новым правилам, в зачет идет и справка о получении первого компонента вакцины, а уровень привитых работников необходимо сохранять на постоянной основе. Причиной отказа от прививки может быть врачебный медотвод.

Напомним, что ранее ограничения продлялись в конце августа и до 26 сентября. Тогда постановлением была разрешена работа аквапарков и комплексов аттракционов.