Элла Памфилова раскритиковала выборы в ЗакС Петербурга

Памфилова раскритиковала прошедшие выборы в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова раскритиковала выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, а также работу избирательной комиссии города за нарушения, которые были допущены в ходе голосования. Об этом она заявила 23 сентября 2021 года на заседании в ЦИК.

Памфилова отметила, что избирком должен был отреагировать на историю с двойниками Бориса Вишневского, который баллотировался в парламент и Госдуму.

- Это цинично, грязно, это выходит за рамки мыслимые и немыслимые принципов и моральных устоев. Все, начиная с этих двойников, которыми в открытую руководили кукловоды на разном уровне, - заявила Памфилова.

Также она добавила, что избирательной комиссии следовало снять кандидатов двойников с выборов, чтобы не позорить Петербург.

Напомним, что ЦИК направил дела по нарушениям на выборах в Петербурге в следственный комитет и генпрокуратуру.