Элла Памфилова раскритиковала выборы в ЗакС Петербурга

Памфилова раскритиковала прошедшие выборы в Петербурге
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова раскритиковала выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, а также работу избирательной комиссии города за нарушения, которые были допущены в ходе голосования. Об этом она заявила 23 сентября 2021 года на заседании в ЦИК.
Памфилова отметила, что избирком должен был отреагировать на историю с двойниками Бориса Вишневского, который баллотировался в парламент и Госдуму.
- Это цинично, грязно, это выходит за рамки мыслимые и немыслимые принципов и моральных устоев. Все, начиная с этих двойников, которыми в открытую руководили кукловоды на разном уровне, - заявила Памфилова.
Также она добавила, что избирательной комиссии следовало снять кандидатов двойников с выборов, чтобы не позорить Петербург.
Напомним, что ЦИК направил дела по нарушениям на выборах в Петербурге в следственный комитет и генпрокуратуру.