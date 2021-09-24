На охрану строящихся станций метро в Петербурге потратят 185,5 млн рублей

Больше всего АО «Метрострой Северной столицы» (АО «МССС) планирует потратить на охрану объектов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Компания, которая с октября будет заниматься развитием подземки в Санкт-Петербурге, уверенно набирает обороты. Новые статьи расходов появились 24 сентября на официальном сайте государственных закупок. Больше всего АО «Метрострой Северной столицы» (АО «МССС) планирует потратить на охрану объектов. На эти цель выделили 185 476 200 рублей. На втором месте идет ранее опубликованная статья по закупке арматуры для строящихся станций - поставщики уже подали заявки, которые теперь рассмотрит комиссия. Арматуру собираются приобрести примерно на 140 млн рублей.

- Сегодня, 24 сентября, руководство компании провело очередное совершение, на котором обсуждались новые закупки. Их, скорее всего, опубликуют в начале следующей недели, - сообщили «Комсомолке» представители АО «МССС».

Также на сайте госзакупок говорится, что компания планирует потратить на закупку щебня на сумму порядка 22 млн рублей, чуть более 8 млн потратят на песок.

Ранее «Комсомолка» писала о том, какие станции АО «МССС» начнет строить в первую очередь.