Масочный режим в общественных местах продлили до 31 октября в Петербурге

В Петербурге еще на месяц продлили масочный режим. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный продлил ряд коронавирусных ограничений в Санкт-Петербурге до 31 октября. Туда вошел и «ставший родным» масочный режим. Средства индивидуальной защиты нужно по-прежнему носить в общественных местах кроме дома и улицы. Соответствующее обновленное постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Каких-либо примечательных новостей в документе Смольного нет. Разве что слегка изменился пункт о требовании наличия QR-кода для 80% сотрудников в госучреждениях. То есть этим рабочим необходимо либо иметь подтверждение о вакцинации, либо доказательство перенесенного заболевания не позднее шести месяцев тому назад. Отказаться от прививки все еще можно при наличии медицинского отвода от врача.

Добавим, что эпидситуация в Петербурге чуть ухудшается, особенно в плане увеличения суточного числа госпитализаций. Власти готовятся к четвертой вспышке пандемии.