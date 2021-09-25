За неполный 2021 год Петербург посетили три миллиона туристов

В Петербург за неполный 2021 год приехали почти 3 миллиона туристов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург за неполный 2021 год посетили примерно три миллиона туристов. Эта статистика уже больше, чем в коронавирусном 2020-м. Об этом журналистам рассказал глава комитета по туризму Сергей Корнеев. Город в конце сентября принимает представителей иностранных государств. В Смольном делятся, что гости удивляются, как Северная столица продолжает сохранять все туристические достоинства во время пандемии.

- Петербург сохранил свое высокое качество гостеприимства. Мы открыты для гостей из России и других стран. Устойчивое развитие туризма в нашем городе это наш сегодняшний слоган. К сентябрю город посетили около 3 млн гостей. Это, конечно, меньше, чем в год до пандемии – 2019-м. Тогда у нас был рекорд, всего около 5 млн российских туристов и примерно столько же иностранных. Но показатели сейчас уже лучше, чем в прошлом году, люди продолжают приезжать, - сообщил Корнеев.

Возможно, туристов станет существенно меньше при наступлении холодов. В это время «Водоканал» будет отключать фонтаны, и в городе станет чуточку менее красиво.