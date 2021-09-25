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Происшествия25 сентября 2021 18:55

Небоскреб «Лахта Центр» скрылся в облаках вечером 25 сентября в Петербурге

Синоптики предупреждали о непогоде из-за североатлантического циклона
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге в облаках спрятался "Лахта Центр". Фото: instagram.com/vladimirlvov

В Петербурге в облаках спрятался "Лахта Центр". Фото: instagram.com/vladimirlvov

В Санкт-Петербурге небоскреб «Лахта Центр» скрылся в облаках вечером в субботу, 25 сентября. Жители и гости Приморского района начали выкладывать фотографии башни в соцсетях.

- О – облака, коротко описал увиденное петербуржец Владимир в своем Instagram.

Напомним, «Комсомолка» писала о том, что в субботу в Северной столице правит балом североатлантический циклон, который выдает такие сюрпризы. Кроме этого уходящий день был по-настоящему осенним, холодный и с дождиком. В воскресенье погода будет куда солнечней и почти без осадков.