Небоскреб «Лахта Центр» скрылся в облаках вечером 25 сентября в Петербурге

В Петербурге в облаках спрятался "Лахта Центр". Фото: instagram.com/vladimirlvov

В Санкт-Петербурге небоскреб «Лахта Центр» скрылся в облаках вечером в субботу, 25 сентября. Жители и гости Приморского района начали выкладывать фотографии башни в соцсетях.

- О – облака, коротко описал увиденное петербуржец Владимир в своем Instagram.

Напомним, «Комсомолка» писала о том, что в субботу в Северной столице правит балом североатлантический циклон, который выдает такие сюрпризы. Кроме этого уходящий день был по-настоящему осенним, холодный и с дождиком. В воскресенье погода будет куда солнечней и почти без осадков.