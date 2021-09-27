Умер учитель физкультуры, обвиняемый в домогательствах к второкласснице в Петербурге

В Петербурге умер учитель физкультуры, которого второклассница обвинила в домогательствах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге умер учитель физкультуры, которому грозило 20 лет колонии за развращение ребенка. Об этом 27 сентября 2021 года рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

- Красносельский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении учителя физкультуры, обвиняемого в развращении ребенка, в связи со смертью мужчины, - сообщили в пресс-службе судов.

Напомним, что история началась еще в 2018 году. Второклассница одной из школ обвинила 60-летнего преподавателя в насильственных действиях сексуального характера. Было возбуждено уголовное дело, но в 2019 году учителя оправдали в суде, доказав, что девочка выдумала историю.

Тем не менее, позже в апелляционном порядке приговор был отменен и направлен на новое рассмотрение. Однако дело не довели до конца из-за смерти мужчины.